В Одеській області була повітряна тривога. Її оголосили о 18:18, а про вибухи почали повідомляти о 18:23. Про відбій повідомили о 18:38.

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У місцевих телеграм-каналах зазначають, що могло працювати ППО. Крім Одеси, є також інформація про звуки вибухів у Херсоні. Додамо, що в будь-якому разі фото й відео з місця подій не можна поширювати у соцмережах, бо це допомагає ворогу.

Повітряну тривогу також оголосили в Миколаївській, Чернігівській та Харківській областях. Нагадаємо, коли почули звуки сирен, слід негайно спускатись в укриття. Якщо такої можливості немає, треба хоча б дотримуватись правила двох стін – одна стіна стримує ударну хвилю, інша – захищає від уламків. Безпечне місце не можна покидати до відбою тривоги.

Попередні ракетні удари по Одещині

Російські окупанти атакували Одесу 9 травня. Вони випустили 7 ракет та влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури – торговий центр та склад продуктів. Спалахнула масштабна пожежа. На жаль, одна людина загинула, а 5 – зазнали поранень, їх госпіталізували.

11 травня російські військові знову випустили крилату ракету по Одеській області. На щастя, її збили українські сили ППО над морем.

10 травня армія агресора вчетверте запустила ракету по мосту через Дністровський лиман.

Загарбники атакують Одещину сучасними ракетами "Кинджал", але не тільки ними. Також ворог використовує застарілі ракети Х-22. Ці снаряди ще з 1960-х років, тому можуть помилятися на 200 – 300 метрів та влучати в будинки мирних жителів. Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович каже, що застосування старих ракет свідчить про одне – росіяни почали економити високоточну зброю. Ймовірного, після щоденного бомбардування мирних міст вона закінчується.

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