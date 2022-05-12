В Одеській області була повітряна тривога. Її оголосили о 18:18, а про вибухи почали повідомляти о 18:23. Про відбій повідомили о 18:38.
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У місцевих телеграм-каналах зазначають, що могло працювати ППО. Крім Одеси, є також інформація про звуки вибухів у Херсоні. Додамо, що в будь-якому разі фото й відео з місця подій не можна поширювати у соцмережах, бо це допомагає ворогу.
Повітряну тривогу також оголосили в Миколаївській, Чернігівській та Харківській областях. Нагадаємо, коли почули звуки сирен, слід негайно спускатись в укриття. Якщо такої можливості немає, треба хоча б дотримуватись правила двох стін – одна стіна стримує ударну хвилю, інша – захищає від уламків. Безпечне місце не можна покидати до відбою тривоги.
Попередні ракетні удари по Одещині
- Російські окупанти атакували Одесу 9 травня. Вони випустили 7 ракет та влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури – торговий центр та склад продуктів. Спалахнула масштабна пожежа. На жаль, одна людина загинула, а 5 – зазнали поранень, їх госпіталізували.
- 11 травня російські військові знову випустили крилату ракету по Одеській області. На щастя, її збили українські сили ППО над морем.
- 10 травня армія агресора вчетверте запустила ракету по мосту через Дністровський лиман.
Загарбники атакують Одещину сучасними ракетами "Кинджал", але не тільки ними. Також ворог використовує застарілі ракети Х-22. Ці снаряди ще з 1960-х років, тому можуть помилятися на 200 – 300 метрів та влучати в будинки мирних жителів. Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович каже, що застосування старих ракет свідчить про одне – росіяни почали економити високоточну зброю. Ймовірного, після щоденного бомбардування мирних міст вона закінчується.
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