Дмитрий Лунин – председатель Полтавской ОВА – сообщил о ракетном ударе около 17:22. Тогда он заявил, что четыре вражеские ракеты попали в Кременчугский НПЗ. Кроме того, Лунин отметил, что звуки взрывов раздавались в Полтавском районе.

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На территории области тогда действовала воздушная тревога. Впоследствии глава ОВА опубликовал новые детали. Он отметил, что по городу попали от 8 до 12 ракет.

От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже,

– говорится в сообщении.