Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель руководителя Новгород-Северского РВА Владимир Шкарпитко.

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По его словам, в Новгород-Северском пострадала известная на всю Украину школа – лицей-гимназия имени Константина Ушинского. "Это 200-летнее учреждение, которое выдержало много войн, но не пережило "русский мир". Половина школы разрушена", – говорит Шкарпитко.

Этому учебному заведению нанесен непоправимый ущерб. Уже нет славного здания, где учились Пантелеймон Кулиш, Николай Кибальчич, Константин Ушинский и другие деятели,

– объяснил он.

Первый заместитель руководителя Новгород-Северского РВА надеется, что Украина его отстроит и это снова будет славное заведение. "Мы покажем, что учим детей и поднимем Украину на ступени всего мира", – заверил он.



Разрушенная гимназия в Новгород-Северском / Фото ГСЧС

К счастью, жертв среди гражданских в результате ракетного удара нет. В то же время ГСЧС сообщает, что в результате авиаудара в Новгород-Северском 3 человека погибли и 12 травмированы.

Также пострадали от обломков и взрывной волны административные и частные дома вблизи школы.

Еще одна ракета попала в другую школу №2, расположенную на окраине города, разрушила там спортзал.

Многие ли из Новгород-Северского уехали? Уехали несколько сотен жителей, но добавились переселенцы, поэтому население увеличилось.

К слову, в прошлый раз российские захватчики обстреляли Новгород-Северский 11 мая. Они примерно в 6:00 со своей территории атаковали город из минометов. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что такие обстрелы постоянно. Он подчеркнул, что особенно осторожными следует быть жителям приграничных территорий.

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Вечером 11 мая оккупанты обстреляли Полтавскую область. Они повредили объект гражданской инфраструктуры в Карловской общине. К счастью, пострадавших нет.

Также враги 11 мая обстреляли ракетами поселок Камышеваху Запорожского района. Погиб местный житель, еще трое получили ранения. В результате обстрела повреждены или вообще разрушены 50 домов.

В Днепропетровской области рашисты атаковали два населенных пункта в Зеленодольской общине. В результате погиб человек, а один пострадал.

Оккупанты в Харьковской области совершили авианалет на село Новый Мерчик в Богодуховском районе. Ожоги и серьезные ранения получил один человек. Кроме этого, есть пострадавший от обстрела Лозовского района.

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