Офис генпрокурора проводит расследование. Уголовное производство было начато за нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

К теме Оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью: вспыхнул пожар

Враги обстреляли жилой квартал поселка

Прокуроры отметили: враг попал вовсе не в военные объекты, а в жилой квартал поселка. Российская ракета отняла жизнь у 50-летнего местного жителя.

Россияне запустили крылатую ракету по Запорожью

Отметим, что уже 12 мая русские войска ударили крылатой ракетой по самому Запорожье. Сразу после "прилета" вспыхнул пожар. Детали обстрела не сообщили, вероятно, что горело частное здание.