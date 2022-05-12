В Запорожской областной военной администрации сообщили о ситуации в регионе. Там констатировали, что Россия не отказалась от планов оккупировать украинские территории и создать псевдореспублики.
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Циничный обстрел Камышеватой и артиллерийские удары по Ореховому
В Запорожской ОВА сообщили, что 11 мая войска агрессора целый день били по жилым районам и инфраструктуре Камышеватой.
В результате обстрела разрушены около 60 домов. К сожалению, один человек погиб. Еще трое гражданских получили ранения.
Третьи сутки оккупанты не прекращают обстрелы Орехова, нанося артиллерийские атаки по инфраструктуре города. Сообщается, что российская ракета попала в элеватор.
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13 мая в 18:00 в Орехове начнется удлиненный комендантский час на территории города. Он продлится до 6 утра 16 мая.
Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специальных пропусков. Из дома можно выходить, только чтобы спуститься в укрытие или выгулять домашнего питомца.
ВСУ закрепляются на новых рубежах
- В течение 11 мая подразделения ВСУ уничтожили несколько единиц бронетехники, минометов, грузовиков и личный состав россиян.
- В Запорожской ОВА отметили, что украинские защитники закрепляются на новых рубежах и теснят российских захватчиков в южном направлении.
10 мая из-за обстрела погибла женщина
Вооруженные силы России с применением реактивной системы залпового огня 10 мая произвели обстрел села Таврическое.
В результате артиллерийской атаки погибла женщина. Цинические обстрелы расследуют следователи СБУ в Запорожской области.
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Оккупанты предлагают пайки за разбор завалов в Мариуполе
Жители поселка Розовка сообщили о проблемах с мобильной связью. Сообщается, что оккупанты поселились в домах мирных жителей.
Цинические россияне предлагают работу в блокадном и полностью разрушенном Мариуполе, где нужно разбирать завалы. Российские оккупационные власти оплачивают такой труд пайками.
Кроме того, россияне приказывают местным писать заявления на временное присоединение к псевдореспублике в ОРДЛО.
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Россияне продолжают мародерить в Мелитопольском районе
Российские оккупанты ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора и асфальтобетонные заводы в поселке Каменка и селе Обильное.
Разграбили захватчики и базы ООО "Автомагистраль-Юг" в Мелитополе, Токмаке и в селе Новополтавка. Также разграблена производственная база ООО "Дорожное строительство "Альтком",
– говорится в сообщении Запорожской ОВА.
Во временно оккупированном Бердянске снова не было мобильной связи и частично Интернета.
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Захватчики уже похитили более 270 человек
- С начала полномасштабной войны на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей.
- По состоянию на 11 мая в заложниках находятся 118 человек.
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