В Запорожской областной военной администрации сообщили о ситуации в регионе. Там констатировали, что Россия не отказалась от планов оккупировать украинские территории и создать псевдореспублики.

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Циничный обстрел Камышеватой и артиллерийские удары по Ореховому

В Запорожской ОВА сообщили, что 11 мая войска агрессора целый день били по жилым районам и инфраструктуре Камышеватой.

В результате обстрела разрушены около 60 домов. К сожалению, один человек погиб. Еще трое гражданских получили ранения.

Третьи сутки оккупанты не прекращают обстрелы Орехова, нанося артиллерийские атаки по инфраструктуре города. Сообщается, что российская ракета попала в элеватор.

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13 мая в 18:00 в Орехове начнется удлиненный комендантский час на территории города. Он продлится до 6 утра 16 мая.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специальных пропусков. Из дома можно выходить, только чтобы спуститься в укрытие или выгулять домашнего питомца.

ВСУ закрепляются на новых рубежах

В течение 11 мая подразделения ВСУ уничтожили несколько единиц бронетехники, минометов, грузовиков и личный состав россиян.

В Запорожской ОВА отметили, что украинские защитники закрепляются на новых рубежах и теснят российских захватчиков в южном направлении.

10 мая из-за обстрела погибла женщина

Вооруженные силы России с применением реактивной системы залпового огня 10 мая произвели обстрел села Таврическое.

В результате артиллерийской атаки погибла женщина. Цинические обстрелы расследуют следователи СБУ в Запорожской области.

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Оккупанты предлагают пайки за разбор завалов в Мариуполе

Жители поселка Розовка сообщили о проблемах с мобильной связью. Сообщается, что оккупанты поселились в домах мирных жителей.

Цинические россияне предлагают работу в блокадном и полностью разрушенном Мариуполе, где нужно разбирать завалы. Российские оккупационные власти оплачивают такой труд пайками.

Кроме того, россияне приказывают местным писать заявления на временное присоединение к псевдореспублике в ОРДЛО.

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Россияне продолжают мародерить в Мелитопольском районе

Российские оккупанты ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора и асфальтобетонные заводы в поселке Каменка и селе Обильное.

Разграбили захватчики и базы ООО "Автомагистраль-Юг" в Мелитополе, Токмаке и в селе Новополтавка. Также разграблена производственная база ООО "Дорожное строительство "Альтком",

– говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Во временно оккупированном Бердянске снова не было мобильной связи и частично Интернета.

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Захватчики уже похитили более 270 человек

С начала полномасштабной войны на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей.

По состоянию на 11 мая в заложниках находятся 118 человек.

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