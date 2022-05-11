В среду, 11 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. К счастью, Силы ПВО сработали на отлично, в результате чего вражеский снаряд разорвался над одним из инфраструктурных объектов области.

Читайте Напряженная ситуация возле Приднестровья, минус 26 350 врагов: основное за 77 день войны

В Запорожской области подчеркнули, что от взрыва ракеты объект претерпел значительные разрушения. К счастью, по предварительной информации, обошлось без жертв.

Какая сейчас ситуация в Запорожье

Российским захватчикам в Украине не рады. Так, на улицах оккупированного Токмака появилось "послание" для врагов . В нем написано: "Победили нацизм – победим и рашизм". Такие открытки можно было увидеть по всему городу. Их расклеивали и на стенах, и на дверях подъездов. Таким образом украинцы в очередной раз отмечают, что оккупантов здесь никто не ждал.

Интересно, что на Запорожье оккупанты тоже не слишком хотят ехать на фронт. Для этого российские военные даже обстреляли свои машины . Произошло это в городе Пологи. Причем сами российские захватчики винят в атаке около 20 автомобилей местное движение сопротивления. Якобы это они атаковали российских захватчиков.

Не обошлось и без "кадровых перемен". Так, российские захватчики назначили "губернатором" Запорожья бывшего народного депутата Евгения Балицкого. Корреспондент 24 канала отмечает, что у него всегда были пророссийские взгляды и никогда их не скрывал. Более того, Балицкий – тот еще украинофоб.

В то же время в Запорожье и Херсонской области открыли "военкоматы" из ОРДЛО . Это сделали для того, чтобы проводить принудительную мобилизацию среди местных жителей. На войну против Украины будут отправлять мужчин из Херсона, Бердянска, Мелитополя, а также других городов. Не исключено, что это произойдет в середине мая.

Также стало известно о разгроме подразделения морской пехоты России . Заметим, что оно участвовало в боях под Киевом. Украинские военные сожгли 2 танка, несколько БМП, а также хорошо всыпали российским военным. В результате этого оккупантам пришлось отступать на несколько населенных пунктов назад.

Тем временем мэр Гуляйполя обратился к гражданским жителям . Он попросил их выбираться в более безопасные города. Заметим, что максимальная активность врага зафиксирована неподалеку не только Гуляйполя, но и Пологов и Орехового.