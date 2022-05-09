Об инциденте сообщили в ежедневной сводке Запорожской областной военной администрации по состоянию на 8:00 9 мая. Свидетелями этого действа стали жители временно оккупированного города Пологи.

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В Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта, сказав, что это сделали представители движения сопротивления на временно оккупированной территории Запорожской области,

– рассказали в Запорожской ОВА.

Местное население другого оккупированного города Запорожской области напомнило россиянам, что они в Украине временно. В частности, на улицах временно захваченного города начали появляться плакаты с надписью "Победили нацизм – победим и рашизм".

Кроме того, накануне 9 мая 2022 года жители города Токмака, Пологовского района Запорожской области напомнили оккупантам, что они на украинской земле временно. Да, на улицах города массово начали появляться листовки с надписями "Победили нацизм – победим и рашизм", – отметили в сообщении.

Также Запорожская ОВА предостерегает жителей, что сегодня, 9 мая 2022 года, враг планирует провести возможные провокации во время показательных акций празднований под названием "Бессмертный полк". Такими действиями захватчики стремятся обвинить Силы обороны Украины в уничтожении собственного народа.

Обратите внимание! Есть вероятность, что россияне, переодетые в форму Вооруженных Сил Украины, будут нападать на колонны людей, бросать шашки в толпу, открывать огонь против мирных жителей.

Что известно о попытках россиян не идти воевать:

Бойцы 97 Пехотного батальона рассказали, что противник использовал тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих же позиций.

Эксперт Украинского института будущего, эксперт СБУ Иван Ступак отметил, что захватчики не вообще не уверены в том, что пришли в Украину надолго.

Российские срочники и контрактники, которые уже не хотят воевать, отчаянно пытаются выжить и не вступать в конфликт с командованием. Захватчики поняли, что доверять своему командованию категорически нельзя ни при каких обстоятельствах.

СБУ показала перехваченные переписки российских захватчиков. Россияне отчаялись в своей миссии "освободителей" и единственное, чего хотят – вернуться целыми домой.

В течение апреля россияне зафиксировали более 50 случаев побега солдат из полевых лагерей, базирующихся на полигонах Западного военного округа. Они решили спастись от смерти, которая их ждет на украинской земле.

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