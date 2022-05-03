По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в разговорах между собой более опытные, но не мотивированные воевать солдаты, кое-где делятся с сослуживцами "мудростью". Оккупанты вполне поняли, что доверять командованию категорически нельзя при любых обстоятельствах.

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Если офицеры говорят, что после выполнения какой-то задачи их отведут на ротацию домой, это лишь поощрение к штурму, но никак не правда. Кроме того, захватническое войско поняло, что российская артиллерия безжалостно бьет по своим в случае получения соответствующего приказа.

Россияне стреляют по своим, чтобы подразделение быстрее вывели с передовой

Одним из вариантов выживания и скорейшего попадания в более безопасное место, по мнению, российских солдат, является вредительство своим же. Если количество боеспособного личного состава снизится до минимума, который установило командование, группировку выведут на ротацию. Но кое-где для этого нужно, чтобы в строю оставалось 5 – 10 человек из сотни. Поэтому некоторые путинские военные только делают вид идущего в бой, отсиживаются за укрытием и пытаются незаметно для всех стрелять по своим.

Кроме того, захватчики поняли, что эффективным способом избежать дальнейшего участия в боевых действиях является самострел. Юридически Россия не участвует в войне, поэтому привлечь солдата к ответственности за это невозможно. В случае, если раненого эвакуируют в больницу или госпиталь, его не смогут ни в чем обвинить, ведь неопрятное отношение к оружию по закону не равно дезертирству.

Также контрактники понимают, что лучшим для них вариантом является сдаться в плен. Для того чтобы оказаться в безопасности, тепле и быть накормленным, а также избежать личной ответственности за вторжение в Украину, главное – никогда не стрелять по защитникам Украины на поражение. В случае, если человек никого не ранил и не убил, против него могут даже не возбуждать уголовное производство. Как говорят захватчики, сдача оружия – самый безопасный и комфортный способ дождаться конца войны или попасть домой без дополнительных приключений в случае обмена.

Тем, кто не готов к участию в боях, также советуют держаться подальше от непосредственного столкновения. Пребывание в укрытии вместо активного участия в штурме позиции ВСУ может защитить не только от точных выстрелов защитников Украины, но и от смерти от своих. Дело в том, что россияне во время боя обычно ведут обстрелы из артиллерии и минометов, несмотря на то, что в зоне поражения находятся их военные.

Каждый воюет сам за себя

Российские оккупанты постоянно жалуются на то, что командованию вообще нет дела до проблем личного состава. Батальонно-тактические группы, находящиеся на войне с самого начала, сгоняют в наступление несмотря на то, что у них осталось по 30 – 40 человек. Остатки рот, которые отказываются воевать, могут избежать участия в боевых действиях, но для этого нужно, чтобы командиры не могли вычислить бунтарей.

Разговоры с представителями среднего офицерского звена, увещевание их остановить постоянное и бессмысленное отправление людей на позиции в качестве "пушечного мяса", ни к чему не приводят.

Фактически, выживание россиян на Украинской земле в этой войне – личная проблема каждого из захватчиков. Никто из оккупантов не рассчитывает на то, что в случае ранения его будут вытаскивать из поля боя. Никто не уверен в неоткрытии огня на поражение со стороны своих. Также все боятся командиров и карательных отрядов, но при этом все признают, что исполнение приказов командования – верный путь к смерти. Поскольку ВСУ не промахиваются, а генералы не планируют сделки с целью уберечь личный состав от гибели.