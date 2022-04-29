По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, бойцы ВСУ ситуацию коренным образом изменили. Подразделения армии России, состоявшие из обученных солдат, понесли огромные потери, из-за чего генералам пришлось срочно искать резервы. На украинские земли начали перебрасывать едва ли не все доступные генштабу группировки.

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Поскольку завербовать на войну идейных и опытных наемников в большом количестве не удалось, у Путина решили отправлять на войну мобилизованных во время весеннего призыва срочников.

Война по-настоящему пришла в Брянск, Курск и Белгород.

Поскольку проводить полноценную мобилизацию и объявлять военное положение, Путин побоялся, в минобороны решили проводить скрытую. Тем более, появилась возможность делать ее во время весеннего призыва.

Конечно, повальную отправку недавно мобилизованных срочников на войну население России могло бы не воспринять, поэтому кремлевский Гитлер решил это сделать точечно.

Согласно документам, полученным военкомами Брянской, Курской и Белгородской областей, воевать с бойцами ВСУ, теробороны, пограничниками, нацгвардейцами и полицейскими отправят именно мобилизованных из этих регионов.

Судя по всему, в кабинетах высшего политического командования России считают, что война уже по-настоящему пришла в эти граничащие с Украиной области, поэтому привлечь молодых людей оттуда к "специальной операции" будет вполне логично.

Именно для оправдания отправки срочников на войну оккупанты проводили ряд провокаций со взрывами в течение марта и апреля, хотя решение о перебросе мобилизованных было принято еще 25 марта.

В указаниях к проведению весеннего призыва начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба Евгений Бурдынский отметил, что военкомы должны передать в Москву данные новобранцев, которых отправят на войну, до 11 апреля.



На Донбассе и Юге Украины будут воевать срочники из Брянска, Курска и Белгорода / Фото источников 24 канала

Россияне проводят активную подготовку срочников

По состоянию на 29 апреля большое количество мобилизованных во время весеннего призыва пока находится на территории России. Срочников из других регионов, а также тех, кто подписал срочные контракты на 3 месяца, свозят на места базирования российских оккупационных войск в приграничных регионах. Сейчас там идет подготовка личного состава. Фактически она заключается лишь в том, чтобы быстро научить солдат управлять танками и другой бронетехникой, а также стрелять из артиллерии. Учений по слаживанию подразделений, стрельб из автоматов, пулеметов и ручных противотанковых гранатометов оккупанты не проводят.

Мероприятия по срочной подготовке срочников для участия в войне свидетельствуют о том, что в России действительно тяжело с человеческими резервами. При этом то, что в генштабе оккупантов действительно начали учения мобилизованных, означает достаточное количество необученного "пушечного мяса" на фронтах. Для одержания каких-либо побед россиянам нужно хоть сколько-нибудь подготовленные войска, поскольку успешно штурмовать позиции ВСУ имеющимися силами на всех участках линий столкновения армия захватчиков может с огромными проблемами и потерями.