По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, бойцы ВСУ ситуацию коренным образом изменили. Подразделения армии России, состоявшие из обученных солдат, понесли огромные потери, из-за чего генералам пришлось срочно искать резервы. На украинские земли начали перебрасывать едва ли не все доступные генштабу группировки.
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Поскольку завербовать на войну идейных и опытных наемников в большом количестве не удалось, у Путина решили отправлять на войну мобилизованных во время весеннего призыва срочников.
Война по-настоящему пришла в Брянск, Курск и Белгород.
- Поскольку проводить полноценную мобилизацию и объявлять военное положение, Путин побоялся, в минобороны решили проводить скрытую. Тем более, появилась возможность делать ее во время весеннего призыва.
- Конечно, повальную отправку недавно мобилизованных срочников на войну население России могло бы не воспринять, поэтому кремлевский Гитлер решил это сделать точечно.
- Согласно документам, полученным военкомами Брянской, Курской и Белгородской областей, воевать с бойцами ВСУ, теробороны, пограничниками, нацгвардейцами и полицейскими отправят именно мобилизованных из этих регионов.
- Судя по всему, в кабинетах высшего политического командования России считают, что война уже по-настоящему пришла в эти граничащие с Украиной области, поэтому привлечь молодых людей оттуда к "специальной операции" будет вполне логично.
- Именно для оправдания отправки срочников на войну оккупанты проводили ряд провокаций со взрывами в течение марта и апреля, хотя решение о перебросе мобилизованных было принято еще 25 марта.
- В указаниях к проведению весеннего призыва начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба Евгений Бурдынский отметил, что военкомы должны передать в Москву данные новобранцев, которых отправят на войну, до 11 апреля.
На Донбассе и Юге Украины будут воевать срочники из Брянска, Курска и Белгорода / Фото источников 24 канала
Россияне проводят активную подготовку срочников
По состоянию на 29 апреля большое количество мобилизованных во время весеннего призыва пока находится на территории России. Срочников из других регионов, а также тех, кто подписал срочные контракты на 3 месяца, свозят на места базирования российских оккупационных войск в приграничных регионах. Сейчас там идет подготовка личного состава. Фактически она заключается лишь в том, чтобы быстро научить солдат управлять танками и другой бронетехникой, а также стрелять из артиллерии. Учений по слаживанию подразделений, стрельб из автоматов, пулеметов и ручных противотанковых гранатометов оккупанты не проводят.
Мероприятия по срочной подготовке срочников для участия в войне свидетельствуют о том, что в России действительно тяжело с человеческими резервами. При этом то, что в генштабе оккупантов действительно начали учения мобилизованных, означает достаточное количество необученного "пушечного мяса" на фронтах. Для одержания каких-либо побед россиянам нужно хоть сколько-нибудь подготовленные войска, поскольку успешно штурмовать позиции ВСУ имеющимися силами на всех участках линий столкновения армия захватчиков может с огромными проблемами и потерями.