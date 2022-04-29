За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, бійці ЗСУ ситуацію докорінно змінили. Підрозділи армії Росії, що складалися з навчених солдатів, зазнали величезних втрат, через що генералам довелося терміново шукати резерви. На українські землі почали перекидати ледве не всі доступні генштабу угруповання.

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Оскільки завербувати на війну ідейних та досвідчених найманців у якійсь великій кількості не вдалося, у Путіна вирішили відправляти на війну мобілізованих під час весняного призову строковиків.

Війна по-справжньому прийшла до Брянська, Курська та Бєлгорода

Оскільки проводити повноцінну мобілізацію та оголошувати військовий стан Путін побоявся, у міноборони вирішили проводити приховану. Тим паче з'явилася можливість робити її під час весняного призову.

Звісно, повальну відправку нещодавно мобілізованих строковиків на війну населення Росії могло б не сприйняти, тому кремлівський Гітлер вирішив зробити це точково.

Згідно з документами, які отримали воєнкоми Брянської, Курської та Бєлгородської областей, воювати з бійцями ЗСУ, тероборони, прикордонниками, нацгвардійцями та поліцейськими відправлять саме мобілізованих з цих регіонів.

Судячи з усього, у кабінетах вищого політичного командування Росії вважають, що війна вже по-справжньому прийшла у ці області, які межують з Україною, тому залучити молодих людей звідти до "спеціальної операції" буде цілком логічно.

Саме для виправдання відправки строковиків на війну окупанти й проводили низку провокацій з вибухами впродовж березня та квітня, хоча рішення про перекидання мобілізованих прийняли ще 25 березня.

У вказівках до проведення весняного призову начальник головного організаційно-мобілізаційного управління генштабу Євген Бурдинський зазначив, що воєнкоми мали передати до Москви дані новобранців, яких відправлять на війну, до 11 квітня.



На Донбасі та Півдні України воюватимуть строковики з Брянська, Курська та Бєлгорода / Фото джерел 24 каналу

Росіяни проводять активну підготовку строковиків

Станом на 29 квітня велика кількість мобілізованих під час весняного призову поки перебуває на території Росії. Строковиків з інших регіонів, а також тих, хто підписав термінові контракти на 3 місяці, звозять на місця базування російських окупаційних військ у прикордонних регіонах. Наразі там триває підготовка особового складу. Фактично вона полягає лише у тому, аби швидкоруч навчити солдатів керувати танками та іншою бронетехнікою, а також стріляти з артилерії. Навчань зі злагодження підрозділів, стрільб з автоматів, кулеметів та ручних протитанкових гранатометів окупанти не проводять.

Заходи з термінової підготовки строковиків для участі у війні свідчать про те, що у Росії насправді важко з людськими резервами. При цьому те, що у генштабі окупантів насправді почали навчання мобілізованих, означає достатню кількість ненавченого "гарматного м'яса" на фронтах. Для здобуття якихось перемог росіянам треба хоч скільки-небудь підготовлені війська, оскільки успішно штурмувати позиції ЗСУ наявними силами на всіх ділянках ліній зіткнення армія загарбників може з величезними проблемами та втратами.