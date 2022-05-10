Об этом эксклюзивно в интервью 24 каналу рассказал экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин.

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Он признался, что как тогда оккупанты получили от ВСУ "на орехи", так же и 2 дня назад, но уже в Запорожье.

Мы сожгли 2 танка (подразделения морской пехоты России – 24 канал), несколько БМП и "набили" множество оккупанты, после чего они были вынуждены отступать на несколько населенных пунктов назад,
– заявил Максим Жорин.

По его словам, это одно из подразделений, которое "убегало" из Киевской области, но его в России перекомплектовали и снова бросили на территорию Украины уже в другом направлении. "И так сложилось, что мы их снова встретили", – добавил Жорин.

Ранее Максим Жорин рассказал, что украинские военные, кроме дипломатического пути, готовят и военный путь освобождения Мариуполя. Работа проходит с высшим руководством ВСУ.

Он также сказал, что у них много храбрых военнослужащих, которые рвутся и готовы на все, чтобы уволить товарищей и деблокировать Мариуполь. Однако, по его словам, это не операция для одного подразделения, это общевойсковая крупная и масштабная операция.

Какая ситуация в Запорожье: последние новости

  • Российские военные оккупировали часть территории Запорожской области и лишили Украины выхода к Азовскому морю. Они даже успели назначить одиозного экс-нардепа Евгения Балицкого так называемым "главой военно-гражданской администрации Запорожской области".
  • Россияне массово распространяют ложь о якобы запрещении эвакуации гражданского населения в Запорожье. Они цинично заявляют, что людей якобы останавливают представители "терробороны и применяют физическое насилие".
  • В области российские захватчики готовятся к принудительной мобилизации. Там уже начали работать так называемые "военные комиссариаты".
  • Но недавно Вооруженные Силы нанесли врагу мощный удар вблизи населенного пункта Пологи. Россияне понесли значительные потери.
  • Во временно оккупированном населенном пункте Бурчак на Запорожье обнаружили 100 раненых захватчиков.
  • В Запорожской областной военной администрации констатировали, что противник не проводил активных боевых действий. Там заявили, что ВСУ идут в контрнаступление в Запорожье.
  • Экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин подтвердил, что наши воины уже пошли в наступление на нескольких направлениях, среди которых – Запорожский. По его словам, ВСУ стремятся освободить всю территорию Украины от российских захватчиков.
  • Добавим, что российские оккупанты решили хоть как-то "отпраздновали" 9 мая в оккупированных частях Запорожской области. Известно, что на некоторых домах были снайперы, контролировавшие ситуацию.

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