Наступление на Харьков российским оккупантам не удалось. Все, чего сумел достичь враг – это большие потери и насущная потребность в бегстве.

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Отступление россиян из Харьковщины