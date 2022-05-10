Наступление на Харьков российским оккупантам не удалось. Все, чего сумел достичь враг – это большие потери и насущная потребность в бегстве.
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Попытка захватчиков пойти в наступление на Харьковщине потерпела неудачу. Наши мужественные воины дали врагу такой отпор, что тот начал отступать на свою территорию.
Источник:Гентштаб ВСУ
Наступление на Харьков российским оккупантам не удалось. Все, чего сумел достичь враг – это большие потери и насущная потребность в бегстве.
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