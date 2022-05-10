Наступ на Харків російським окупантам не вдався. Усе, чого зумів досягнути ворог – це великих втрат та нагальної потреби у втечі.

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Відступ росіян з Харківщини