Наступ на Харків російським окупантам не вдався. Усе, чого зумів досягнути ворог – це великих втрат та нагальної потреби у втечі.
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Спроба загарбників піти в наступ на Харківщині зазнала невдачі. Наші мужні воїни дали ворогу таку відсіч, що той почав відступати аж на свою територію.
Джерело:Гентштаб ЗСУ
Наступ на Харків російським окупантам не вдався. Усе, чого зумів досягнути ворог – це великих втрат та нагальної потреби у втечі.
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