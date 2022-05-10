Про це ексклюзивно в інтерв'ю 24 каналу розповів екскомандир полку захисників Маріуполя Максим Жорін.
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Він зізнався, що як тоді окупанти отримали від ЗСУ "на горіхи", так само і 2 дні тому, але вже на Запоріжжі.
Ми спалили 2 танка (підрозділу морської піхоти Росії – 24 канал), декілька БМП і "набили" безліч окупантів, після чого вони були змушені відступати на декілька населених пунктів назад,
– заявив Максим Жорін.
За його словами, це один з підрозділів, який "тікав" з Київської області, але його в Росії перекомплектували та знову кинули на територію України вже в іншому напрямку. "І так склалось, що ми їх знов зустріли", – додав Жорін.
Раніше Максим Жорін розповів, що українські військові, окрім дипломатичного шляху, готують і військовий шлях звільнення Маріуполя. Робота відбувається з вищим керівництвом ЗСУ.
Він також сказав, що у них багато хоробрих військовослужбовців, які рвуться та готові на все, щоб звільнити товаришів та деблокувати Маріуполь. Проте, за його словами, це не операція для одного підрозділу, це загальновійськова велика й масштабна операція.
Яка ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Російські військові окупували частину території Запорізької області та позбавили Україну виходу до Азовського моря. Вони навіть встигли призначити одіозного екснардепа Євгена Балицького так званим "главою військово-цивільної адміністрації Запорізької області".
- Росіяни масово поширюють брехню про нібито заборону евакуації цивільного населення в Запоріжжі. Вони цинічно заявляють, що людей нібито зупиняють представники "тероборони і застосовують фізичне насилля".
- В області російські загарбники готуються до примусової мобілізації. Там уже почали працювати так звані "військкомісаріати".
- Але нещодавно Збройні Сили України завдали ворогу потужного удару поблизу населеного пункту Пологи. Росіяни зазнали значних втрат.
- У тимчасово окупованому населеному пункті Бурчак, що на Запоріжжі, виявили 100 поранених загарбників.
- У Запорізькій обласній військовій адміністрації констатували, що противник не проводив активних бойових дій. Там заявили, що ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запоріжжі.
- Екскомандир полку захисників Маріуполя Максим Жорін підтвердив, що наші воїни вже пішли в наступ на декількох напрямках, серед яких – Запорізький. За його словами, ЗСУ прагнуть звільнити всю територію України від російських загарбників.
- Додамо, що російські окупанти вирішили хоч якось "відсвяткували" 9 травня в окупованих частинах Запорізької області. Відомо, що на деяких будинках були снайпери, які контролювали ситуацію.
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