Він вже навіть дав пресконференцію "журналістам" з Індії та Бразилії. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Що відомо про Балицького

Тепер головний колаборант Запорізької області почав прислужувати російським окупантам. За словами журналіста, екснардеп ніколи не приховував своїх проросійських поглядів й давно був українофобом.

У Мелітополі він "відомий" тим, що його сім'я приватизувала цілу низку місцевих підприємств та просто розікрала їх – частину вивезли на метал, іншу – зруйнували, дещо здали в оренду. Тож підприємці із них ніякі. Однак тепер саме таку людину поставили очолювати адміністрацію.

Зазначимо, що Євген Балицький – колишній народний депутат України. Нині він депутат обласної ради від "Опоблоку".

Нагадаємо. Група "За Україну" в облраді утворилась наприкінці березня цього року після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну. Точніше – перетворилась з фракції "Опозиційний блок", деякі члени якої ніколи не приховували своїх проросійських поглядів.

Вже встиг поговорити із "журналістами"

До цього Балицький переховувався, а тепер він в титулі начальника військово-цивільної адміністрації Запорізької області дав пресконференцію для "журналістів", зокрема іноземних. Тобто, привезли навіть якихось "медійників" з Індії та Бразилії. Судячи з усього, їх затягли туди силою, або узагалі знайшли підставних людей.

Що зараз відбувається на Запоріжжі

В окупованих частинах Запоріжжя росіяни відбирають у людей паспорти, щоб реалізувати "картинку" святкування Дня перемоги 9 травня.

Також у Запоріжжі тимчасово обмежили виїзд з міста. Все через велику кількість людей, які кілька днів не можуть заїхати всередину.

Ба більше, окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відбирають бізнес у місцевих підприємців, які відмовляються співпрацювати з ними. Також вороги не виплачують людям зарплати.​

Розвідка США стверджує, що Росія до середини травня спробує приєднати до свого складу окуповані території Донеччини та Луганщини. Та навіть самі окупанти не впевнені, що прийшли в Україну надовго. Про це сказав експерт Українського інституту майбутнього, експрацівник СБУ Іван Ступак.

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