Відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати 9 травня
Російські загарбники обіцяють віддати їх лише за участі у "параді перемоги" 9 травня. Вони сподіваються, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для росЗМІ. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 06:00 щодо російського вторгнення.
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На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також у відомстві зазначили, що ворог здійснював активну підготовку для проведення урочистих парадів до 9 травня й на території тимчасово окупованої АР Крим.
Слід зауважити про обстановку в Придністровському регіоні Республіки Молдова. Там поки без змін – місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".
Останні новини щодо ситуації в Запоріжжі
- На Запоріжжі окупанти використали важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх же позицій. У 97 Піхотному батальйоні зауважили, що дуже задоволені такими діями противника, проте закликали вбивати одне одного в Росії, а не в Україні. Адже їм тут не раді.
- 8 травня глава Запорізької ОВА повідомив, що противник не проводив активних бойових дій. Натомість ЗСУ здійснюють успішні контрнаступальні дії.
- У Запоріжжі тимчасово обмежили виїзд з міста. Все через велику кількість людей, які кілька днів не можуть заїхати всередину.
- Експерт Українського інституту майбутнього, експрацівник СБУ Іван Ступак розповів, що розвідка США стверджує, – Росія до середини травня спробує приєднати до свого складу окуповані території Донеччини та Луганщини. Та навіть самі окупанти не впевнені, що прийшли в Україну надовго.
- Окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відбирають бізнес у місцевих підприємців, які відмовляються співпрацювати з ними. Також вороги не виплачують людям зарплати.
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