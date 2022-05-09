Відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати 9 травня

Російські загарбники обіцяють віддати їх лише за участі у "параді перемоги" 9 травня. Вони сподіваються, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для росЗМІ. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 06:00 щодо російського вторгнення.

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На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також у відомстві зазначили, що ворог здійснював активну підготовку для проведення урочистих парадів до 9 травня й на території тимчасово окупованої АР Крим.

Слід зауважити про обстановку в Придністровському регіоні Республіки Молдова. Там поки без змін – місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".

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