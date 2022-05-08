В Запорізькій обласній військовій адміністрації наголошують, що виїзд буде тимчасово обмежений. Зараз на околицях перебуває величезна кількість автомобілів, які стоять вже кілька діб. Потрібно, щоб вони змогли потрапити в місто.

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У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру. Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб, – йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА просять з розумінням поставитись до тимчасових обмежень.

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На Запорізькому напрямку російські окупанти не проводили активного наступу. Боротьба триває: українські військові успішно захищаються і навіть проводять певні контрнаступальні дії, як зазначають у Запорізькій ОВА. Загарбники зазнають втрат серед особового складу. До прикладу, нещодавно тільки в тимчасово окупованому селі Бурчак виявили 100 поранених росіян.

Крім того, 7 травня українські захисники завдали успішного удару окупантам поблизу населеного пункту Пологи. Вдалося знищити частину ворожого озброєння та техніки. Підрозділ окупантів покинув свої позиції.

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни просто безпардонно грабують підприємців. Вони буквально забрали обладнання та продукцію із заводу "Біол". Там виготовляють посуд. Все награбоване майно окупанти вивозять залізницею до Криму. Місцеві мешканці зауважили, що велика частина вантажу – оцинкована сталь в рулонах.

Росіяни намагаються зробити хоча б якийсь шабаш до 9 травня в Енергодарі. Українці не хочуть брати в цьому участь, тому окупанти починають викручуватися. Вони додумалися до особливо цинічного варіанту: забирають в людей документи й обіцяють віддати їх на 9 травня. Так, загарбники хочуть зібрати людей в одному місці, щоб потім ручні пропагандисти змогли зняти свої фейкові сюжети.

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