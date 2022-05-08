Впродовж доби 7 травня активних дій російських окупантів на Запорізькому напрямку зафіксовано не було. Єдиний штурм за підтримки авіації ворог здійснив біля Полтавки, але зазнав втрат і відступив.

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Грабунок та підготовка до "свята"

Як повідомили у Запорізькій ОВА, російські окупанти продовжують грабувати промисловість Мелітополя. З-поміж іншого, вони вивезли усе обладнання та вилучили усю продукцію заводу "Біол". Награбоване в Україні майно окупанти везуть залізницею в тимчасово окупований Крим. Місцеві мешканці зафіксували, що велика частина вантажу – це оцинкована сталь у рулонах.

Разом з тим ворог проводить активну підготовку до святкування 9 травня. Оскільки українці відмовляються співпрацювати з окупантами, а картинку для пропаганди створити треба, росіяни вдаються до підлості. Зокрема, вони вилучають документи в українців та обіцяють віддати їх на 9 травня, роблячи розрахунок на те, що багато людей зберуться в одному місці і це можна буде використати для сюжету пропагандистів. Про такі підступи ворог повідомили мешканці Енергодара.

Окрім того, ворог риє траншеї, перевіряє усі будівлі біля центральної площі та запроваджує посилені заходи безпеки.

Ситуація на Запоріжжі: коротко про головне

Стало відомо про смерть мера Токмака Ігоря Котелевського. Він залишився у місті та навідріз відмовився співпрацювати з окупантами. Причини трагедії наразі з'ясовуються.

Деякі вчительки у Мелітополі вирішили стати колаборантками та допомагають ворогу. Вони закликають своїх колег стати на сторону російських окупантів та розповсюджують фейки, які створюють ворожі пропагандисти.

На окупованих територіях росіяни запроваджують фільтраційні заходи. Таким чином вони намагаються завадити евакуації людей у безпечні регіони. Також вони "відзначилися" грабунками аграрних підприємств та веденням "податків". Місцеве населення перебуває під постійним тиском та терором, окупанти також розшукують та карають усіх проукраїнських активістів.

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