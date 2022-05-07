Інформацію про смерть мера підтвердили у Запорізькій областій військовій адміністрації.

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"Сьогодні, 7 травня, 2022 року пішов з життя мер міста Токмак Ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський", – зазначили в ОВА.

Залишався у місті

Наразі місто Токмак залишається окупованим росіянами. Мер Токмака Котелевський 15 квітня склав повноваження. Проте з міста він не поїхав. Як розповів очільник Пологівської райдержадміністрації Артур Крупський, Котелевський продовжує допомагати містянам. Замість нього виконувачем обов'язків міського голови став Володимир Вольвач.

Відомо, що Котелевський вперше став мером у 2009 році. Згодом, у листопаді 2010 року та в жовтні 2015 року його обрали на новий термін. Також переміг на виборах міського голови у листопаді 2020 року. Він представляв нині вже заборонену партію "Опозиційна платформа – За життя".