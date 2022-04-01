У місті Токмак, що в Запорізькій області, рятувальники організували роботу польової кухні. Її задача – готувати їжу містянам, які цього зараз потребують.

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Рятувальники щодня годують 500 містян

Враховуючи тривожне сьогодення, українські рятувальники постійно надають допомогу на територіях країни, які тимчасово окупували російські загарбники, знищуючи населені пункти, завдаючи моральної та фізичної шкоди мирному населенню,

– кажуть в ДСНС.

Співробітники ДСНС розгорнули польову кухню у Токмаку / Фото ДСНС

Так, щодня близько 500 людей звертаються до рятувальників, щоб отримати гарячу їжу. Співробітники ДСНС готують по 50 літрів чаю, по 120 літрів каші, а також забезпечують містян іншими продуктами. До слова, продукти для польової кухні забезпечують волонтери.

У ДСНС зазначають, що роблять усе можливе, щоб у ці важкі часи мешканці Токмака відчували підтримку та пам'ятали, що про них піклуються.

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