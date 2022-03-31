В Ірепні завали ще не розібрали, а умови для життя – відсутні.

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У мережі показують відео та світлини, на яких можна побачити, що відбувається у місті та як зараз воно виглядає.

Окупанти "звільнили" місто від життя

ДСНС України опублікувала відео, аби весь світ міг побачити, чим сьогодні жило багатостраждальне місто Ірпінь.

"Ще довго українці будуть ліквідовувати наслідки діяльності "руського міра" на Київщині. Окупант "звільнив" багатотисячний Ірпінь від життя",

– йдеться у повідомленні.

Рятувальники та поліцейські продовжують допомагати тим, хто не зміг евакуюватись напередодні і залишався у місті. Зараз людям та їх тваринам допомагають дістатись безпечного місця. Зокрема це мешканці похилого віку.

За попередньою інформацією, лише за місяць в Ірпені зможуть створити умови, які будуть більш-менш придатними для життя. На масштабніше відновлення міста знадобиться кілька місяців.

Міський голова Ірпеня поділився світлинами зруйнованого міста.

Так виглядає Ірпінь сьогодні / фото Олександра Маркушина

На фото і відео – зруйновані будинки та спалені квартири. Так виглядає "звільнення" окупантів.