Від початку повномасштабного нападу Росії минув вже місяць. 24 канал зібрав основні події війни за 31 березня.

Що було раніше Ракетний удар по Дніпру, розмова Зеленського з Байденом: основне за 35 день війни

Новина доповнюється...

04:40 Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що наші бійці навчилися збивати ракети, якими Росія обстрілює Україну. Мовиться про ракети декількох типів, переважно це:

"Калібр",

Х-55.

Вони є крилатими та можуть бути різного базування.

Цікаво Російські окупанти планують надалі блокувати Чернігів, "виведення"– це лише розмови

03:06 Російські окупанти, втікаючи з поля бою на Сумщині, замінували значну територію області. Ворог залишив вибухові пристрої на полях, узбіччях доріг і навіть на цвинтарі. Унаслідок цинічних дій загарбників загинув мешканець Тростянця, чоловік підірвався на розтяжці.

01:23 Давид Арахамія заявив, що переговори України з Росією відновляться 1 квітня. Вони відбуватимуться в онлайн-форматі. На переговорах у Туреччині українська делегація оголосила, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав.

Як минули переговори представників України та Росії у Туреччині: дивіться відео

00:57 У Генштабі ЗСУ заявили, що російські загарбники не полишають спроб створити квазіреспубліку на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ворог хоче провести фейковий "референдум".

00:38 Військовослужбовці з полку "Азов" заявили про знищення спеціальних сил Головного розвідувального управління Генштабу Росії під Маріуполем. Загалом 30 березня бійці "Азов" вбили щонайменше 64 солдатів з ворожої піхоти. Також окупанти втратили 3 танки.

00:19 Окупанти обстріляли міськраду у Дергачах, що на Харківщині. Внаслідок удару загинула щонайменше одна людина. Ще 3 людини отримали поранення. Саму будівлю повністю зруйновано. Через постійні обстріли отримати більше інформації про кількість постраждалих поки що не вдається.

"Пошкоджені лінії електропередач, розбиті тягові підстанції. Є поранені люди. Поки точної статистики нема. На ранок буде. Не менше трьох поранених", – сказав голова громади В'ячеслав Задоренко.