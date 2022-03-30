Понад місяць минув з тієї ночі, як росіяни зухвало та цинічно вдерлися на нашу землю. 24 канал зібрав основні події війни за 30 березня.
До теми Російське командування в шоці через кількість втрат серед мобілізованих на Донбасі
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05:38 Укрзалізниця здійснить низку евакуаційних рейсів 30 березня. Графік:
Краматорськ:
13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;
16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.
Інші:
14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;
23:30 – 34/233 Чоп – Дніпро.
01:35 Українці через Дію вже можуть подати заявку на компенсацію за житло, яке знищили окупанти.
Послуга вже працює, але спершу потрібно оновити мобільний застосунок Дія. Далі треба:
- увійти у "Послуги";
- обрати "Пошкоджене майно";
- натиснути "Почати" та вводити адресу та іншу додаткову інформацію.
00:55 Зведення Генштабу ЗСУ. Основні тези:
- "відведення військ" Росії, ймовірно, є введенням в оману;
- на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в складі та положенні військ противника нема;
- російські окупанти продовжують вогневий вплив і штурмові дії на Донецькому напрямку, але безуспішно.