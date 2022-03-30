Батьки зазнали вогнепальних осколкових поранень, але їх стан стабілізувався.
Важливо У Лисичанську під завалами знайшли загиблого, 13 людей вдалося врятувати
Що з дітьми
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що набагато важча ситуація з дітьми. Вони в тяжкому стані перебувають в місцевій лікарні.
- У дівчинки 2020 року народження – вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох ніг з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків.
- У її братика 2014 року народження – множинні вогнепальні осколкові поранення з розмноження обох стоп та обох гомілок.
Лікарі з великою ймовірністю припускають, що на дітей очікує ампутація обох ніг. Наразі медики борються за їхні життя.
Обстріл Лисичанська: що відомо
- Сьогодні, 30 березня близько 6:00 окупанти завдали удару по Лисичанську з важкого озброєння.
- Кілька десятків будинків зазнали значних руйнувань. Річ у тім, що вони були панельні, тому склались, як картковий будинок.
- Під завалами вже знайшли одного загиблого.