Батьки зазнали вогнепальних осколкових поранень, але їх стан стабілізувався.

Важливо У Лисичанську під завалами знайшли загиблого, 13 людей вдалося врятувати

Що з дітьми

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що набагато важча ситуація з дітьми. Вони в тяжкому стані перебувають в місцевій лікарні.

У дівчинки 2020 року народження – вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох ніг з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків.

У її братика 2014 року народження – множинні вогнепальні осколкові поранення з розмноження обох стоп та обох гомілок.

Лікарі з великою ймовірністю припускають, що на дітей очікує ампутація обох ніг. Наразі медики борються за їхні життя.

Обстріл Лисичанська: що відомо

Сьогодні, 30 березня близько 6:00 окупанти завдали удару по Лисичанську з важкого озброєння.

Кілька десятків будинків зазнали значних руйнувань. Річ у тім, що вони були панельні, тому склались, як картковий будинок.

Під завалами вже знайшли одного загиблого.

Цікаво – Як минула ніч в областях України 30 березня: