Родители получили огнестрельные осколочные ранения, но их состояние стабилизировалось.

Важно В Лисичанске под завалами нашли погибшего, 13 человек удалось спасти

Что с детьми

Глава Луганской области Сергей Гайдай отметил, что гораздо тяжелее ситуация с детьми. Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице.

У девочки 2020 года рождения – огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения обеих ног с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков.

У ее брата 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения обеих стоп и голеней.

Врачи с большой вероятностью предполагают, что детей ожидает ампутация обеих ног. Сейчас медики борются за их жизни.

Обстрел Лисичанска: что известно

Сегодня, 30 марта около 6:00 оккупанты нанесли удар по Лисичанску из тяжелого вооружения.

Несколько десятков домов подверглись значительным разрушениям. Дело в том, что они были панельные, поэтому сложились, как карточный домик.

Под завалами уже нашли одного погибшего.

Интересно – Как прошла ночь в областях Украины 30 марта: