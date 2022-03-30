Зранку 30 березня окупанти інтенсивно гатили по Лисичанську. Рятувальники продовжують розбирати завали. Про це повідомив голова Луганської ОВА.

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Зранку Лисичанськ здригнувся від інтенсивних обстрілів російською армією. Маємо значні руйнування житлових багатоповерхових будинків. Під завали потрапили люди, які у той момент ще спали,

– пише Гайдай.

На місце одразу виїхали ДСНС із 13 пожежними. Наразі вони врятували з-під завалів 5 людей, ще 8 – евакуювали в безпечні місця. Одна людина загинула.

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