В ефірі телеканалу "Рада" Віталій Кім зазначив, що пошуки людей під завалами будівлі Миколаївської ОВА все ще тривають. І до кінця цього дня вони, швидше за все, не завершаться.

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Співробітники ДСНС загалом виявили 14 жертв. Також мовиться наразі про 36 поранених. П'ятеро з них зараз у важкому стані, а одного вдалося стабілізувати.

Триває розблокування людей. І це триватиме, думаю, щонайменше добу,

– зазначає він.

Що стосується ситуації у Миколаївщині в ніч проти 30 березня, то вона не була спокійною. Область обстрілювали. Також ведуться серйозні бої по межі Херсонської і Миколаївської областей. Протистояння не припиняються в населеному пункті Снігурівка.

В області постійно працюють гуманітарні коридори. Віталій Кім зазначає, що не завжди вдається евакуйовувати людей, але місцева влада активно над цим працює. Із забезпеченням у Миколаєві проблем немає жодних. Також у місті працюють над обороноздатністю, адже знають, що ворог дуже підступний.

Дивіться момент влучання російської ракети в будівлю Миколаївської ОВА: