Військові невпинно борються з окупантами. Про те, якою була ніч на 30 березня у регіонах, розповідає 24 канал з посиланням на Офіс Президента.

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Миколаївська область

Ніч була відносно тихою. Продовжуються рятувальні роботи після ракетного удару по Миколаєву. Також відомо, що частина населених пунктів залишилася без світла та газопостачання.

Херсонська область

У регіоні чутні сильні вибухи й обстріли у різних районах. Найбільше постраждали Бериславський і Каховський райони. Місцеві мешканці повідомляють про знищену інфраструктуру, а також житлові будинки. Крім того, серед цивільного населення є постраждалі і, нажаль, вбиті. Інформація уточнюється.

Хмельницька область

Ніч у регіоні теж була неспокійною. Вночі відбулися три удари по промислових об'єктах. Пожежі вдалося локалізувати. Щодо потерпілих інформація уточнюється.

Київська область

У Бучанському районі був бій. Обстріли чули у Гостомельській, Дмитрівській, Бучанській, а також Макарівській громадах. Крім того, обстрілювали й Ірпінь. В населених пунктах вздовж Житомирської траси – обстріли та бої. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Чернігівська область

Відомо, що вночі був сильний артилерійський обстріл міста Чернігів. Дані щодо жертв і руйнувань наразі уточнюються.

Харківська область

Вночі по місту Харків велися обстріли зі зброї дальньої дії. Що стосується області, то бої ідуть в Ізюмському напрямку. Нашим бійцям ЗСУ вдалося збити 1 ворожий винищувач, а також безпілотник.

Луганська область

Вночі велися артилерійські й авіаудари по всіх містах. ЗСУ відбили 4 атаки. Значні руйнування, а також пожежі. Навкруги Кремінної горить трава та очерет. Зранку – ракетний удар по Лисичанську. Кількість жертв та постраждалих ще не відома.

Донецька область

Цієї ночі були потужні обстріли Авдіївки, Мар'їнки, а також Красногорівки. Вранці – авіаудар по селу Новомихайлівка, а також по Мар'їнці.

У населених пунктах Мар'їнської ВЦА близько 07:00 окупанти розпочали артобстріл. Є значні руйнування, пожежі. Численні руйнування від попередніх обстрілів зафіксовані й в Авдіївці. Інформація по постраждалих встановлюється.

Маріуполь, на жаль, без змін: місто під блокадою, ведуться вуличні бої. Бранцями російських найманців залишаються понад 100 тисяч людей.

Ситуація в інших областях

На решті території України вночі лунали повітряні тривоги, але ситуація відносно спокійна. Про авіаудари та атаки ворожими ракетами не повідомляється.

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