Больше месяца прошло с той ночи, как русские дерзко и цинично ворвались на нашу землю. 24 канал собрал основные события Войны за 30 марта.

К теме Российское командование в шоке из-за количества потерь среди мобилизованных на Донбассе

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07:47 Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что примерно в 6 утра орки снова обстреляли Лисичанск, есть жертвы.

По словам Гайдая, завалов очень много, поэтому спасатели пытаются успеть спасти людей. Есть немало разрушенных многоэтажек.

06:53 Россия в войне против Украины потеряла более 17 тысяч личного состава. Теперь оккупантам приходится перебрасывать в Украину солдат из других оккупированных ею стран, в частности Грузии.

Перебросили подразделения 4 (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7 (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

От 4-й военной базы сформировали и отправили в Украину три БТГр. В общей сложности это до 1200 российских и осетинских военных. Из подразделений 7-й военной базы сформировали две БТГр, а это около 800 человек.

05:38 Укрзализныця осуществит ряд эвакуационных рейсов 30 марта. График:

Краматорск:

13:00 – №278/277 Краматорск – Львов;

16:00 – №280/279 Краматорск – Львов.

Прочие:

14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;

16:10 – 7931 Покровск – Днепр;

23:30 – 34/233 Чоп – Днепр.

01:35 украинцы из-за действия уже могут подать заявку на компенсацию за жилье, которое уничтожили оккупанты.

Услуга уже работает, но сначала нужно обновить мобильное приложение Дія. Дальше надо:

войти в "Услуги";

выбрать "Поврежденное имущество";

нажмите "Начать" и введите адрес и другую дополнительную информацию.

00:55 Сводка Генштаба ВСУ. Основные тезисы: