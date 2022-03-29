За даними розвідки, бойовики з генштабу Росії при плануванні нової стратегії війни намагалися оцінити сили, які потрібні кремлівському фюреру для досягання успіху та виходу на кордони Донецької та Луганської областей. Генерали кажуть, що для захоплення Донбасу їм потрібен майже повне виведення угруповань з-під Чернігова, Сум та Києва.

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Крім того, загарбники спробували порахувати кількість мобілізованих у квазіреспубліках, які досі перебувають у лавах бандформувань.

Понад 85% мобілізованих вже ліквідовані

Очільники генштабу РФ з подивом для себе з'ясували, що з майже 30 тисяч мобілізованих та примусово відправлених на війну жителів ОРДЛО станом на 27 березня залишилося лише 450 відносно боєздатних осіб.

Приблизно такі ж показники втрат є й серед деяких формувань кадрових російських військових, але професійних вбивць при цьому командири закидали на штурм найбільш важливих місць та об'єктів. Тому еліту "армії №2" потрощили дуже й дуже серйозно. Однак ніяких успіхів кадрові військові не здобули.

Що ж стосується мобілізованих на Донбасі дітей та пенсіонерів, то росіяни закидували їх під мінометний та артилерійський вогонь ЗСУ, чим безжально знищили.

Саме такою нецільовою розтратою гарматного м'яса незадоволені російські очільники під час планування перенесення основного удару на Донбас. Генерали, як виявилося, планували змінити тактику та запускати мобілізованих на штурм позицій ЗСУ першими – для розмінування мінних полів та рішення інших задач. Пов'язано це зовсім не з тим, що росіяни почали жаліти свій особовий склад.

У генштабі РФ більш реально оцінили власні можливості та зрозуміли, що контрактники воюють набагато більш ефективно, аніж срочники та мобілізовані. Через це більш-менш підготовлених бійців вирішили максимально розбавити підрозділами з новобранців. Проте, як виявилося, гарматного м'яса вже немає.

Резерви Донбасу закінчуються

Знищених мобілізованих жителів окупованих територій росіяни збираються замінити в'язнями з російських колоній, підлітками та срочниками. Крім того, у квазіреспубліках суттєво посилили заходи з мобілізації, але резервів вже майже немає.

За даними розвідки, за минулий тиждень бойовики на Донеччині змогли примусово затримати та відправити у пункти тимчасового тримання близько 800 осіб. Їх середній вік – 55 років. Фактично це означає, що загарбники почали пакувати на війну вже стариків, оскільки молоді люди закінчилися. І це також створює додаткові проблеми росіянам, оскільки від тактики закидувати українців гарматним м'ясом ніхто не відмовлятиметься, а ніж менше його буде, тим простіше буде захисникам України.