Про це інформує видання The Financial Times з посиланням на власні джерела, які володіють інсайдерськими даними щодо внутрішньої дискусії. Оскільки переговори ще тривають, інформатори залишаються анонімними.

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Росія може змінити риторику

Згідно з інформацією, у рамках поточних переговорів про припинення вогню Росія більше не висуває Україні свої основні вимоги й готова дозволити Києву приєднатися до ЄС, якщо він залишиться позаблоковим.

Проєкт документа про припинення вогню не містить жодного обговорення трьох первинних основних вимог Росії – "денацифікації", "демілітаризації" та правового захисту російської мови в Україні.

Поступки з боку Росії відбуваються через те, що її наземний наступ, який триває вже місяць, значною мірою застопорився в результаті більш запеклого опору України, ніж очікувалося, а також через оперативні недоліки Росії,

– повідомляють джерела.

Водночас як Україна, так і її західні партнери залишаються скептично налаштованими щодо намірів Путіна, побоюючись, що російський президент може використати переговори як димову завісу, щоб поповнити свої виснажені сили та спланувати новий наступ.

Зверніть увагу: в інтерв'ю росЗМІ Володимир Зеленський зазначив, що представники країн не обговорюють питання "денацифікації та демілітаризації". Президент наголосив, що наша делегація не сяде за стіл, якщо доведеться говорити про ці "абсолютно незрозумілі речі".

Також The Financial Times нагадує слова Давида Арахамії, голови фракції "Слуга народу" у ВР і члена переговорної групи Києва, який раніше зазначив, що сторони близькі до домовленості щодо гарантій безпеки та вступу України до ЄС, але закликає бути обережними щодо перспектив прориву.

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