Об этом информирует издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники, владеющие инсайдерскими данными по внутренней дискуссии. Поскольку переговоры продолжаются, информаторы остаются анонимными.

Читайте также Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

Россия может сменить риторику

Согласно информации, в рамках текущих переговоров о прекращении огня Россия больше не выдвигает Украине свои основные требования и готова разрешить Киеву присоединиться к ЕС , если он останется внеблоковым.

Проект документа о прекращении огня не содержит ни одного обсуждения трех первоначальных основных требований России – "денацификация", "демилитаризация" и правовой защиты русского языка в Украине.

Уступки со стороны России происходят из-за того, что ее наземное наступление, которое длится уже месяц, в значительной степени застопорилось в результате более ожесточенного сопротивления Украины, чем ожидалось, а также из-за оперативных недостатков России,

– сообщают источники.

В то же время как Украина, так и ее западные партнеры остаются скептически настроенными по поводу намерений Путина, опасаясь, что российский президент может использовать переговоры как дымовую завесу, чтобы пополнить свои истощенные силы и спланировать новое наступление.

Обратите внимание: в интервью росСМИ Владимир Зеленский отметил , что представители стран не обсуждают вопрос "денцификации и демилитаризации". Президент подчеркнул, что наша делегация не сядет за стол, если придется говорить об этих "совершенно непонятных вещах".

Также The Financial Times напоминает слова Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа" в ВР и члена переговорной группы Киева, ранее отметившего, что стороны близки к договоренности о гарантиях безопасности и вступлении Украины в ЕС, но призывает быть осторожными относительно перспектив прорыва.