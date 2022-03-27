Зеленський розповів, що російська сторона висунула ультиматум для України. Мовилось також про уявні "демілітаризацію" та "денацифікацію".
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"Денацифікація та демілітаризація" – взагалі ми не обговорюємо це. Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі", – заявив президент.
Про що ще сказав Зеленський
За словами президента, перемовини необхідно було проводити ще до війни, але щоб був результат. Українська сторона погодилася на першу зустріч у Білорусі.
Зустріч вийшла. Предметною я її не назвав би. Наші сторони сказали, що фраз про "демілітаризацію" та "денацифікацію" не може бути, нас ці пункти взагалі не цікавлять,
– наголосив Зеленський.
Повне інтерв'ю президента для російських ЗМІ: дивіться відео