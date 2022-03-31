Відповідну інформацію оприлюднила Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

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Окрім відкритого доступу для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ, Червоний Хрест анонсував ще 2 погоджені гуманітарні коридори.

Перший із них призначений для доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь.

Другий – для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

На зворотньому шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

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