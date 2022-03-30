Такі результати роботи гуманітарних коридорів озвучила 30 березня Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.
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Евакуація українців із Маріуполя та Запоріжжя
Верещук наголосила, що серед 1 530 евакуйованих осіб – 812 людей вдалося вивезти із Маріуполя.
Також 718 мешканців евакуювалися із міст Запорізької області. Мовиться зокрема про
- Бердянськ,
- Мелітополь,
- Енергодар,
- Пологи,
- Оріхів,
- Гуляйполе,
- Василівка.
Не дивлячись на домовленості з російською федерацією її окупаційні війська продовжили практику блокування автобусів для евакуації та вантажівок з гуманітарною допомогою у місті Василівка,
– розповіла Верещук.
Вона додала, що українська сторона продовжує вживати усіх можливих заходів, щоб гуманітарні колони пропустили і завтра зранку.
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