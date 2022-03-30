Такие результаты работы гуманитарных коридоров озвучила 30 марта вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

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Эвакуация украинцев из Мариуполя и Запорожья

Верещук подчеркнула, что среди 1 530 эвакуированных – 812 человек удалось вывезти из Мариуполя.

Также 718 жителям удалось эвакуироваться из Запорожской области. Речь в частности о

  • Бердянске,
  • Мелитополе,
  • Энергодаре,
  • Пологах,
  • Орехове,
  • Гуляйполе,
  • Васильевке.

Несмотря на договоренности с российской федерацией, ее оккупационные войска продолжили практику блокировки автобусов для эвакуации и грузовиков с гуманитарной помощью в городе Васильевка,
– рассказала Верещук.

Она добавила, что украинская сторона продолжает принимать все возможные меры, чтобы гуманитарные колонны пропустили и завтра утром.

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