Такие результаты работы гуманитарных коридоров озвучила 30 марта вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал.
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Эвакуация украинцев из Мариуполя и Запорожья
Верещук подчеркнула, что среди 1 530 эвакуированных – 812 человек удалось вывезти из Мариуполя.
Также 718 жителям удалось эвакуироваться из Запорожской области. Речь в частности о
- Бердянске,
- Мелитополе,
- Энергодаре,
- Пологах,
- Орехове,
- Гуляйполе,
- Васильевке.
Несмотря на договоренности с российской федерацией, ее оккупационные войска продолжили практику блокировки автобусов для эвакуации и грузовиков с гуманитарной помощью в городе Васильевка,
– рассказала Верещук.
Она добавила, что украинская сторона продолжает принимать все возможные меры, чтобы гуманитарные колонны пропустили и завтра утром.
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