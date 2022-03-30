У Міністерстві оборони оприлюднили відео того, як село виглядає після того, як у ньому побували російські окупанти.

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Українці вигнали ворога з Малої Рогані

Українські військові наразі "зачистили" Малу Рогань, яку днями відбили від окупанта,

– заявили у відомстві.

На оприлюднених кадрах видно зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані "подарунки", кинуту ворожу техніку, розстріляні цивільні машини. Тепер селище поблизу Харкова виглядає саме так. Свідчення російських воєнних злочинів там буквально на кожному кроці.

Нагадаємо, окупанти зайняли село Мала Рогань під Харковом 10 березня. Росіяни блокували населений пункт і не дозволяли в'їхати туди гуманітарній допомозі.

Українські військові "зачистили" Малу Рогань: дивіться відео