С начала полномасштабного нападения России прошел уже месяц. 24 канал собрал основные события войны за 31 марта.

Что было раньше Ракетный удар по Днепру, разговор Зеленского с Байденом: основное за 35 день войны

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04:40 Пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что наши бойцы научились сбивать ракеты, которыми Россия обстреливает Украину. Речь идет о ракетах нескольких типов, преимущественно это:

"Калибр",

Х-55.

Они являются крылатыми и могут быть разного базирования.

Интересно Российские оккупанты планируют в дальнейшем блокировать Чернигов, "отвод" – это только разговоры

03:06 Российские оккупанты, убегая с поля боя в Сумской области, заминировали значительную территорию области. Враг оставил взрывные устройства на полях, обочинах дорог и даже на кладбище. В результате циничных действий захватчиков погиб житель Тростянца, мужчина взорвался на растяжке.

01:23 Давид Арахамия заявил, что переговоры Украины с Россией возобновятся 1 апреля. Они будут проходить в онлайн-формате. На переговорах в Турции украинская делегация объявила, что на данный момент необходима встреча лидеров двух государств.

Как прошли переговоры представителей Украины и России в Турции: смотрите видео

00:57 В Генштабе ВСУ заявили, что российские захватчики не оставляют попыток создать квазиреспублику на временно оккупированной территории Херсонской области. Враг хочет провести фейковый "референдум".

00:38 Военнослужащие из полка "Азов" заявили об уничтожении специальных сил Главного разведывательного управления Генштаба России под Мариуполем. В целом 30 марта бойцы "Азов" убили по меньшей мере 64 солдата из вражеской пехоты. Также оккупанты потеряли 3 танка.

00:19 Оккупанты обстреляли горсовет в Дергачах Харьковской области. В результате удара погиб по меньшей мере один человек. Еще 3 человека получили ранения. Само здание полностью разрушено. Из-за постоянных обстрелов получить больше информации о количестве пострадавших пока не удается.

"Повреждены линии электропередач, разбиты тяговые подстанции. Есть раненые люди. Пока точной статистики нет. Утром будет. Не менее трех раненых", – сказал глава общины Вячеслав Задоренко.