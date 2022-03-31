В Ирпене завалы еще не разобрали, а условия для жизни – отсутствуют.

В сети показывают видео и фотографии, на которых можно увидеть, что происходит в городе и как сейчас он выглядит.

Оккупанты "освободили" город от жизни

ГСЧС Украины опубликовала видео, чтобы весь мир мог увидеть, чем сегодня жил многострадальный город Ирпень.

Еще долго украинцы будут ликвидировать последствия деятельности "русского мира" на Киевщине. Оккупант "освободил" многотысячный Ирпень от жизни,

– говорится в сообщении.

Спасатели и полицейские продолжают помогать тем, кто не смог эвакуироваться накануне и оставался в городе. Сейчас людям и их животным помогают добраться до безопасного места. В частности, это жители преклонного возраста.

По предварительной информации, всего через месяц в Ирпене смогут создать условия, которые будут более или менее пригодными для жизни. На более масштабное восстановление города понадобится несколько месяцев.

Мэр Ирпеня поделился фотографиями разрушенного города.

Так выглядит Ирпень сегодня / фото Александра Маркушина

На фото и видео – разрушенные дома и сожженные квартиры. Так выглядит "освобождение" оккупантов.