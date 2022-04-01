В городе Токмак в Запорожской области спасатели организовали работу полевой кухни. Ее задача – готовить еду горожанам, которые в этом сейчас нуждаются.

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Спасатели ежедневно кормят 500 горожан

Учитывая тревожное настоящее, украинские спасатели постоянно оказывают помощь на территориях страны, которые временно оккупировали российские захватчики, уничтожая населенные пункты, причиняя моральный и физический ущерб мирному населению,

– говорят в ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС развернули полевую кухню в Токмаке / Фото ГСЧС

Да, ежедневно около 500 человек обращаются к спасателям, чтобы получить горячую еду. Сотрудники ГСЧС готовят по 50 литров чая, по 120 литров каши, а также снабжают горожан другими продуктами. Кстати, продукты для полевой кухни обеспечивают волонтеры.

В ГСЧС отмечают, что делают все возможное, чтобы в эти трудные времена жители Токмака чувствовали поддержку и помнили, что о них заботятся.

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