Місто Токмак тимчасово перебуває в окупації російських орків. Незабаром вони спробують зробити своє перебування у місті "законним".

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"Референдум" у Токмаку

Російські окупанти ніяк не заспокояться з "референдумами". Їм просто невтямки, що ілюзія голосування, до якої вони звикли вдома, ніколи не влаштує українців, тому підкорятися її результатам ніхто не буде.

Втім, навіть попри це окупаційна адміністрація вже повідомила мешканців міста про майбутнє проведення "референдум". Він запланований на 4 квітня.

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