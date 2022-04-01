Радісну новину 1 квітня підтвердив мер Бучі Анатолій Федорук. Він зазначив, що 31 березня увійде в історію населеного пункту.

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Сьогодні констатую, що цей день є радісним. Велика перемога наших Збройних Сил на Київщині. Ми будемо все робити, щоб велика перемога була по всій Україні,

– наголосив чиновник.

Зауважимо, раніше місцева влада Бучі закликала містян ще не повертатися додому. Адже в місті залишилися диверсійні групи та російські військові, які переодяглись у цивільний одяг.

Також територія Бучі замінована. Тому людей закликають не наближатися до підозрілих предметів.

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