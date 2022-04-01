Радостную новость 1 апреля подтвердил мэр Бучи Анатолий Федорук. Он отметил, что 31 марта войдет в историю населённого пункта.
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Сегодня констатирую, что этот день радостный. Большая победа наших вооруженных сил на Киевщине. Мы будем все делать, чтобы большая победа была по всей Украине,
– подчеркнул чиновник.
Заметим, ранее местные власти Бучи призвали горожан пока не возвращаться домой. Ведь в городе остались диверсионные группы и российские военные, переодевшиеся в гражданскую одежду.
Также территория Бучи заминирована. Поэтому людей призывают не приближаться к подозрительным предметам.
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