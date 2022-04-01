Об этом сообщил в своем обращении секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский. Он отметил, что в городе много заминированной техники, домов и даже тел.

Тем временем С тяжелыми боями, но ВСУ продвигаются к Херсону, – Херсонский облсовет

Опасность в Буче остается

Действительно, есть проверенная информация от наших Вооруженных Сил о том, что бронетехника россиян выведена, как и значительная часть военных. Однако остается большое количество диверсионных групп, российских военных, переодетых в гражданское,

– отметил Шаправский.

Именно поэтому возвращаться в город опасно, также просьба к оставшимся – не подходить к опасным предметам.

Даже после освобождения города следует соблюдать осторожность

В горсовете заверили: освобождение города продолжается, защитники и тероборона работают над отвоеванием каждого метра земли. Даже после освобождения города следует быть очень аккуратными, так как большие территории остаются заминированными.

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