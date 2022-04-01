Радостной новостью поделился депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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Только за последние сутки, на 36-й день войны, в Херсонской области Вооруженные Силы Украины освободили 11 населенных пунктов. Украинские защитники продвигаются в Бериславском направлении, уточнил депутат.
Это дает большую надежду и позитив. С тяжелыми боями, но ВСУ все же продвигаются к Херсону,
– сказал Хлань.
Он напомнил, что Херсонщина оккупирована почти с первых дней масштабного вторжения в Украину. Вместе с тем, в гуманитарном и информационном плане ситуация трагическая, добавил местный депутат.
Кроме этого, есть проблемы со связью, ее контролируют оккупанты. Даже в этих условиях Херсонщина не сдается.
"Но освобождение городов и сел – этот глоток свежего воздуха, дает большие надежды", – добавил он.
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