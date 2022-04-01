Радісною новиною поділився депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Так, лише за останню добу, на 36-й день війни, на Херсонщині Збройні Сили України визволили 11 населених пунктів. Українські оборонці просуваються саме в Бериславському напрямку, уточнив депутат.

Це дає велику надію і позитив. З важкими боями, але ЗСУ все ж таки просувається до Херсона,

– сказав Хлань.

Він нагадав, що Херсонщина окупована майже з перших днів масштабного вторгнення в Україну. Разом з тим, у гуманітарному та інформаційному плані – ситуація трагічна, додав місцевий депутат.

Крім цього, є проблеми зі зв'язком, його контролюють окупанти. Навіть в цих умовах Херсонщина не здається.

"Але звільнення міст та сіл – той ковток свіжого повітря дає великі сподівання та надію", – додав він.