Відповідну інформацію в оперативному командуванні "Південь" повідомили ввечері 31 березня. Тобто це трапилось на 36 день війни, яку Росія почала проти України.

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Українські війська звільнили 11 населених пунктів на Херсонщині

Визволено 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України,
– мовиться у повідомленні.

Зокрема бійці 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь", визволили від окупантів населені пункти на Херсонщині:

  • Нововоронцовку;
  • Малу Шестерню;
  • Новогригорівку;
  • Тополине;
  • Князівку;
  • Краснівку;
  • Свободне;
  • Кам'янку;
  • Пригіря;
  • Кочубєївку;
  • Орлове.

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