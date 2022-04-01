Відповідну інформацію в оперативному командуванні "Південь" повідомили ввечері 31 березня. Тобто це трапилось на 36 день війни, яку Росія почала проти України.

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Українські війська звільнили 11 населених пунктів на Херсонщині

Визволено 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема бійці 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь", визволили від окупантів населені пункти на Херсонщині:

Нововоронцовку;

Малу Шестерню;

Новогригорівку;

Тополине;

Князівку;

Краснівку;

Свободне;

Кам'янку;

Пригіря;

Кочубєївку;

Орлове.

Новина доповнюється…