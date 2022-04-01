Соответствующую информацию в оперативном командовании "Юг" сообщили вечером 31 марта. То есть это случилось на 36-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Украинские войска освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области
Освобождено 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины,
– говорится в сообщении.
В частности, бойцы 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", освободили от оккупантов населенные пункты в Херсонской области:
- Нововоронцовку;
- Малую Шестерню;
- Новогригоровку;
- Тополиное;
- Князевку;
- Красновку;
- Свободное;
- Каменку;
- Пригорье;
- Кочубеевку;
- Орлово.
ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области / Фото оперативного командования "Юг"
Кроме того, освобождая населенные пункты, украинские бойцы обновили "трофейную" технику:
- танки Т-64 с полным боекомплектом;
- боевая машина пехоты-2;
- боевая машина десанта БМД-2;
- ЗУ-2М на базе МТЛБ.
ВСУ отбили технику оккупантов / Фото оперативного командования "Юг"
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