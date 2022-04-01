Соответствующую информацию в оперативном командовании "Юг" сообщили вечером 31 марта. То есть это случилось на 36-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Украинские войска освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области

Освобождено 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении.

В частности, бойцы 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", освободили от оккупантов населенные пункты в Херсонской области:

Нововоронцовку;

Малую Шестерню;

Новогригоровку;

Тополиное;

Князевку;

Красновку;

Свободное;

Каменку;

Пригорье;

Кочубеевку;

Орлово.

ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области / Фото оперативного командования "Юг"

Кроме того, освобождая населенные пункты, украинские бойцы обновили "трофейную" технику:

танки Т-64 с полным боекомплектом;

боевая машина пехоты-2;

боевая машина десанта БМД-2;

ЗУ-2М на базе МТЛБ.

ВСУ отбили технику оккупантов / Фото оперативного командования "Юг"

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