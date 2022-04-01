Соответствующую информацию в оперативном командовании "Юг" сообщили вечером 31 марта. То есть это случилось на 36-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Украинские войска освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области

Освобождено 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины,
– говорится в сообщении.

В частности, бойцы 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", освободили от оккупантов населенные пункты в Херсонской области:

  • Нововоронцовку;
  • Малую Шестерню;
  • Новогригоровку;
  • Тополиное;
  • Князевку;
  • Красновку;
  • Свободное;
  • Каменку;
  • Пригорье;
  • Кочубеевку;
  • Орлово.

ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области / Фото оперативного командования "Юг"

Кроме того, освобождая населенные пункты, украинские бойцы обновили "трофейную" технику:

  • танки Т-64 с полным боекомплектом;
  • боевая машина пехоты-2;
  • боевая машина десанта БМД-2;
  • ЗУ-2М на базе МТЛБ.

ВСУ отбили технику оккупантов / Фото оперативного командования "Юг"

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