Про це повідомив у своєму зверненні секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. Він зазначив, що у місті багато замінованої техніки, будинків і навіть тіл.

Тим часом З важкими боями, але ЗСУ просувається до Херсона, – Херсонська облрада

Небезпека у Бучі залишається

Дійсно є перевірена інформація від наших Збройних Сил про те що бронетехніка росіян виведена, як і значна частина військових. Проте залишається велика кількість диверсійних груп, російських військових, які переодягнуті в цивільне,

– зазначив Шаправський.

Саме тому повертатись в місто небезпечно також є прохання до тих, хто залишився, не підходити до небезпечних предметів.

Навіть після звільнення міста слід бути обережними

У міськраді запевнили: звільнення міста продовжується, захисники та тероборона працюють над відвоюванням кожного метра землі. Навіть після звільнення міста слід бути дуже обережними, оскільки великі території залишаються замінованими.