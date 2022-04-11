Відтак, правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження. Окупантів, які викрали водіїв гуманітарного конвою, звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни.

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Де перебувають водії – невідомо

Правоохоронці повідомляють, що водії у складі гуманітарної колони везли допомогу до Токмака 6 квітня. Там їх і затримали російські військові. Де зараз перебувають викрадені водії, достеменно невідомо. Також у прокуратурі повідомили, що в той же день викрали депутата Запорізької обласної ради.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові продовжують викрадати правоохоронців. Так, 8 квітня у селі Дмитрівка Бердянського району затримали чотирьох поліцейських.

У прокуратурі закликають фіксувати та надсилати докази, якщо ви на власні очі побачили злочин, скоєний російськими військовими. Інформувати правоохоронців про протиправні дії загарбників можна за цим посиланням.

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